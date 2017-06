YOUTUBE Valentina Roth chiede a un amico di spalmarle la crema e lui...

ROMA – Valentina Roth, modella cilena diventata famosa per via di una storia col calciatore Alexis Sanchez, si è filmata mentre faceva uno scherzo molto “caliente” a un suo amico sulla spiaggia.

Valentina ha chiesto al ragazzo di spalmarle la crema solare sulle natiche e il ragazzo, davanti a tanto ben di Dio, non ha resistito la tentazione e ha cominciato a palparla tentanto delle avances anche più piccanti. Era ovviamente ignaro di essere ripreso e ancor più del fatto che la ragazza avrebbe postato il video su Instagram.

Subito dopo la rottura con Sanchez, la Roth ha rivelato al Daily Mirror che il calciatore “permetteva ai compagni di squadra di filmarli mentre avevamo rapporti”.

Inoltre, la Roth ha raccontato che in uno degli incontri con la stella cilena, “sentii scricchiolare l’armadio. Mi alzai di scatto e lo aprii e vidi due amici imbecilli di Alexis che ci stavano registrando con un cellulare. Lo presi e lo ruppi. Me ne andai di casa e Sanchez, poco dopo, mi chiamò per chiedermi scusa. Da quel giorno non gli ho più parlato”.