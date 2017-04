YOUTUBE Vandali devastano centro Monza: VIDEO li incastra. Denunciati

MONZA – Il centro di Monza è stato devastato dalla furia di due uomini di 40 e 43 anni. Si tratta di due italiani residenti in città: la polizia li ha bloccati e denunciati, trovando addosso al 43enne un grammo di cocaina.

I due si sono “divertiti” a distruggere vasi, bidoni, fioriere, recinzioni e la sbarra di ingresso del parcheggio alle spalle del Comune che, una volta sradicata, è stata utilizzata come ariete per compiere altri danni. Diversi i danni tra piazza Carducci, via Cortelonga fino in piazza Roma.

Le loro gesta sono state riprese con lo smartphone da un gruppo di ragazzi che ha poi chiamato le forze dell’ordine. I due sono stati denunciati per danneggiamento e resistenza e violenza a pubblico ufficiale: la polizia ha diffuso su YouTube il video ripreso dai ragazzi.