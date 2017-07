YOUTUBE Vanessa Omilipo e Giulia Lanzadoro, ultimo video Fb prima dello schianto “Addio amici”

MANTOVA – Le hanno trovate senza vita in un canale a Sant’Antonio, frazione di Porto Mantovano (Mantova). Vanessa Omilipo, 29 anni e Giulia Lanzadoro, 30 anni, stavano percorrendo la Circonvallazione Est in sella ad uno scooter quando, per ragioni ancora da comprendere, sono finite contro un albero a bordo strada.

Le due amiche sono poi morte annegate nel fosso che costeggia la strada. Inutile l’arrivo dei sanitari del 118 sul posto: non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Poco prima dello schianto Vanessa e Giulia avevano posato un video selfie su Facebook, drammaticamente premonitore. “Questa ragazza non rispetta gli stop”, dice Vanessa di spalle a Giulia. Con tanto di titolo sarcastico “Addio amici”, che di lì a breve assumerà un tragico significato.