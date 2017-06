YOUTUBE Veneto: frane e grandine su province Vicenza e Treviso. Alluvione a Enego

ENEGO – Veneto in ginocchio per il maltempo improvviso: alluvioni e frane in provincia di Vicenza, grandine in provincia di Treviso. La situazione più critica a Enego (Vicenza), nella frazione di Fossi di Sotto, dove un fiume di fango e detriti ha invaso la contrada. I primi video stanno già girando su YouTube.

Racconta il Giornale di Vicenza:

Interrotta la circolazione tra il settimo e l’ottavo tornante; altri smottamenti sono segnalati in zona, oltre a pali della rete elettrica divelti. A Cismon del Grappa, nella frazione di Primolano, intorno alle 8.30 un autobus è rimasto intrappolato in un sottopasso allagato: nessun passeggero è rimasto coinvolto. Numerosi interventi per alberi sradicati e rami pericolanti su sede stradale nei comuni di Bassano, Cartigliano, Rossano, Zugliano, Schio, Arsiero, Torre Belvicino, Valli del Pasubio e Monticello Conte Otto.

Intanto grandine e pioggia si sono abbattuti fin dalle prime ore di domenica tra le province di Vicenza e Treviso, colpendo in particolare la zona di Vittorio Veneto, Tarzo, Montebelluna e in tutta la Pedemontana del Grappa.

È inoltre in corso da ieri la ricerca di una persona scomparsa nel territorio di Recoaro. Circa 30 gli interventi tra quelli risolti e da evadere. A Belluno i vigili del fuoco sono stati impegnati per una serie d’interventi che riguardano il taglio piante, allagamenti e smottamenti in tutta la provincia, particolarmente colpita la Valbelluna.