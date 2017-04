YOUTUBE Venezuela, Caracas come Tienammen: donna blocca da sola il blindato

CARACAS – Una donna sola si posiziona davanti a un blindato della Guardia Nazionale Bolivariana mentre l’opposizione del Venezuela scende in piazza contro il presidente Maduro. La scena postata su YouTube, sta facendo il giro del web e ricorda il ragazzo che, a piazza Tienanmen a Pechino, si mise davanti ai carro armati nel giugno del 1989.

Un altro venezuelano è intanto morto la notte scorsa, raggiunto da un colpo di arma da fuoco durante una protesta antigovernativa a Sucre, nell’hinterland di Caracas. Il bilancio delle vittime negli ultimi tre giorni sale così a quattro. La vittima si chiamava Melvin Guaitan, per il sindaco di Sucre “un semplice lavoratore” che è stato “ucciso ieri notte durante una protesta all’ingresso del Barrio 5 de julio”, un quartiere popolare del nord della capitale venezuelana.

Dopo la manifestazione dell’opposizione a Caracas, bloccata dalle forze dell’ordine che hanno impedito il passo dei cortei da cui è stata preso il video della donna davanti al blindato, nella notte si sono registrati scontri violenti fra militanti oppositori, unità della Guardia Nazionale e gruppi armati pro governativi, i cosiddetti “colectivos”. Nella zona di El Valle (sud di Caracas), dove i vicini hanno denunciato saccheggi e scontri violenti con spari di arma da fuoco, 54 bambini sono stati evacuati dall’Ospedale Materno Infantile Hugo Chavez durante la notte.

La ministra degli Esteri venezuelana, Delcy Rodriguez, ha denunciato su Twitter che “bande armate finanziate dall’opposizione hanno attaccato l’ospedale infantile di El Valle” ma decine di testimonianze sullo stesso social network indicano che i bambini sono stati evacuati dopo essere stati intossicati dai gas lacrimogeni sparati dalla Guardia Nazionale. Almeno cinque persone sono rimaste ferite nel corso di saccheggi avvenuti durante la notte in una strada commerciale a El Valle, dove i vicini hanno denunciato che unità antisommossa che si trovavano a meno di 300 metri non sono intervenute per fermare i responsabili dell’assalto contro negozi locali.