YOUTUBE Venezuela, gruppi armati pro Maduro sparano in aria e distruggono facciata ospedale

CARACAS – A Caracas in Venezuela continuano a fronteggiarsi gruppi che sostengono Maduro contro gruppi che lo contestano. Quelli pro-Maduro sono detti i “colectivos”: nelle scorse ore hanno seminato il terrore in vari punti della capitale ferendo almeno tre persone. Le loro azioni vengono organizzate per impedire i blocchi stradali di protesta eretti dai manifestanti contro il governo.

Questi gruppi circolano con il volto coperto e in motocicletta. Nella zona di San Bernardino, un gruppo di manifestanti si è rifugiato dentro ad un ospedale locale e i “colectivos” che li perseguivano hanno distrutto la facciata dello struttura sanitaria, lasciando vari feriti e tracce di colpi di arma da fuoco sui muri. Sui social network e YouTube, numerosi video mostrano cosa accaduto nell’ospedale.