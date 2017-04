YOUTUBE Venezuela, lancio di uova e oggetti contro presidente Maduro

CARACAS – Finisce male il bagno di folla di Nicolas Maduro. Il presidente venezuelano è stato fortemente contestato da una folla che gli ha lanciato addosso palle di carte, uova ed altri oggetti mentre partecipava ad una cerimonia ufficiale a San Felix, nello stato orientale di Bolivar.

Appena tornato in Venezuela dall’Avana, dove aveva partecipato ad un vertice dell’Alleanza bolivariana per le americhe (Alba), Maduro si è recato a San Felix per le celebrazioni del bicentenario di una battaglia cruciale per l’indipendenza del paese latinoamericano. Il presidente stava sfilando fra il pubblico salutando la gente da un veicolo scoperto, quando quasi al termine del suo percorso è stato raggiunto da lanci di oggetti, mentre una parte del pubblico gli lanciava insulti a squarciagola.

La televisione pubblica, che trasmetteva in diretta la cerimonia, ha interrotto le immagini nel momento in cui è scoppiata la protesta, ma sui social network sono spuntati i primi video dell’incidente, ripresi dalla folla.