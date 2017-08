TERESINA – Una ragazza di 20 anni è finita in ospedale dopo aver visto, al cinema, il film horror “Annabelle 2: Creation”. Accade a Teresina in Brasile: la giovane, al termine del film che racconta di una bambola omicida posseduta da un demone, pellicola ora al cinema anche in Italia, come racconta il Daily Mail ha avuto un attacco di nervi al termine della pellicola. La giovane si è sdraiata a terra ed ha cominciato ad urlare e a tossire.

Gli amici hanno tentato di calmarla senza successo. Per portarla fuori dal centro commerciale del cinema sono, gli addetti della struttura hanno dovuto metterla su una sedia a rotelle. La giovane è stata poi trasferita in un ospedale. Su YouTube il video drammatico.