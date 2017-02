YOUTUBE Vento a 100 Km/h: il tir si ribalta e schiaccia l’auto della polizia

NEW YORK – Il vento è a 100 Km/h e un tir si ribalta schiacciando l’auto della polizia. L’incidente è avvenuto sulla Interstate 80 nei pressi di Elk Mountain, nel Wyoming, ed è stato ripreso dalle telecamere della Wyoming Highway Patrol.

“I nostri poliziotti erano già nella stessa area per un’altra emergenza – ha detto a East Idaho News il tenente Kelly Finn – Fortunatamente in macchina non c’era nessuno, altrimenti sarebbe stata una tragedia. C’erano degli avvisi che vietavano il transito ai tir su quella strada a causa del vento, ma ormai assistiamo sempre più spesso a infrazioni di questo tipo. Vanno di fretta e non prendono sul serio il pericolo”.

Il Wyoming Highway Patrol ha pubblicato il video sulla propria pagina di Facebook per cercare di sensibilizzare camionisti e automobilisti a rispettare gli avvisi: “Tutto quello che vi chiediamo è di non ignorare gli avvisi per vento forte e a rispettare la chiusura delle strade. Fatelo anche se pensate di viaggiare a velocità ridotta. Speriamo che questo video illustri il motivo per cui sarebbe meglio rispettare le regole”.