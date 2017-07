NAPOLI – Il Parco nazionale del Vesuvio brucia e le immagini e i video che mostrano cosa resta tra roghi e cenere sono spettrali. Incendi che rappresentano un’emergenza e che sono di origine dolosa, come ribadito anche da Ugo Leone, per anni presidente del Parco Nazionale del Vesuvio e già professore ordinario di Politica dell’Ambiente alla Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Napoli ‘Federico II: “C’è una mano dolosa dietro gli incendi, non c’è dubbio”.

Per Leone dietro all’azione criminosa non ci sarebbe chi ha interesse a speculare nell’edilizia:

“Lo escluderei perché questa è un area protetta, un’area nella quale la legge vieta tassativamente di costruire. Potrebbe esserci dietro un ‘dispetto’ nei confronti del Parco ma sono domande che per ora non trovano una risposta. Quello che con certezza posso dire è che gli incendi non si spengono ma si prevengono”.

L’ex presidente del Parco nel 1996 si avvalse degli Lsu (lavoratori socialmente utili) che, organizzati in squadre, aiutavano il personale del Parco nell’azione di avvistamento e contrasto degli incendi.

“In mezz’ora gli incendi si circoscrivono e si spengono”, spiega Leone, “Per far prevenzione occorrono persone e io penso che, come accade per gli stagionali che vengono impiegati nella raccolta di pomodori, si potrebbero utilizzare tante persone in cerca di lavoro per i compiti di avvistamento incendi nei mesi da aprile a ottobre”.

(Video da YouTube/Agenzia Vista)