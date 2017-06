YOUTUBE Viene travolto dal bus, si rialza e va al pub

LONDRA – Ha dell’incredibile quanto successo a Reading, città in Inghilterra. Il 53enne Simon Smith è stato investito da un autobus a due piani lungo Gun Street: il mezzo affronta la curva ad alta velocità, finisce sul marciapiede colpendo in pieno l’uomo. Per fortuna l’uomo viene sbalzato in avanti e di lato.

Pochi secondi dopo si rialza, e come nulla fosse entra in un pub lì davanti. Accorrono alcune persone e anche l’autista del bus: Smith si intravede in questo video delle telecamere di sorveglianza sulla soglia del locale, scosso ma vivo.