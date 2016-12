YOUTUBE Vietnam, campionessa culturismo femminile diventa uomo

HO CHI MINH – Kendy Nguyen è un transe**uale che vive a Ho Chi Minh in Vietnam. Nguyen è diventato famoso per aver raggiunto ottimi risultati nei campionati nazionali di culturismo femminile. Nato donna nel 1989, racconta di essersi fin da piccola comportata come un maschio.

Difficile essere transessuale in un Paese così conservatore come il Vietnam. Grazie alla sua fama, Kendy dà voce a una minoranza silenziosa e ancora osteggiata malgrado nel paese asiatico sia stata approvata recentemente una legge votata dall’80 per cento dei parlamentari e che entrerà in vigore dal 17 gennaio 2017.

Grazie alla nuova normativa, coloro che hanno un intervento chirurgico per il cambio di sess0 potranno cambiare i documenti e potranno godere di diritti personali in conformità con esso. Attualmente in Vietnam vivono circa 270mile persone transgender, molti dei quali si recano nella vicina Thailandia per le operazioni.

L’Assemblea nazionale ha detto che la nuova legge vuole essere un tentativo di “soddisfare le richieste di una parte della società in conformità con la prassi internazionale e senza contrastare le tradizioni della nazione”. Inoltre “le persone trangender potranno eseguire il cambiamento con accessibilità e sicurezza e direttamente in Vietnam. Si tratta di un importante passo avanti nel riconoscere l’esistenza e l’uguaglianza delle persone transgender”.