VERONA – Una violentissima grandinata si è abbattuta sul lago di Garda. I chicchi di grandine, grandi come palline da tennis, si sono abbattuti sulle città di Desenzano, Albisano, Bartolino e gli altri paesi sia dalla sponda in provincia di Verona che da quella in provincia di Brescia.

Tantissime le foto sui Twitter e Facebook, così come anche i video su YouTube, che residenti e turisti hanno pubblicato per mostrare gli enormi chicchi e i danni ingenti provocati dalla grandine nella sera tra 9 e 10 agosto. La sera di mercoledì infatti questi enormi chicchi, paragonati dagli utenti a uova, pesche e ancora palline da tennis, si sono abbattuti sulle città provocando ammaccature alle auto, vetri e fanali rotti, oltre ad aver forato i tavoli e le sedie di plastica nei giardini.

Guardando l’impressionante video caricato anche su YouTube, sembra di assistere ad un bombardamento con la grandine che finisce nella piscina facendo alzare colonne di acqua e seminando il panico. Problemi e danni anche ai raccolti in Trentino e in Veneto, dove le reti anti-grandine non sono bastate a tenere a bada il catastrofico evento meteorologico.

(Video da YouTube)