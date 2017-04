YOUTUBE Virginia Raggi al forum di Madrid: l’ottimo spagnolo della sindaca di Roma

MADRID – La sindaca di Roma Virginia Raggi parla alla Conferenza Mondiale sulle violenze urbane a Madrid dimostrando un’ottima padronanza dello spagnolo. Il video lo pubblica l’Agenzia Vista.

Virginia Raggi è stata a Madrid per partecipare all’apertura del “Foro Mundial sobre Violencia Urbanas y Educacion para la Convivencia y la Paz”, un appuntamento a cui partecipano anche sindaci da altre parti del mondo e che verte sul ruolo delle amministrazioni locali per sradicare la violenza nelle città.

Per la Raggi si è trattato della seconda trasferta all’estero da quando è sindaca. Nei mesi scorsi è già stata a Parigi per un altro summit tra gli enti locali, mentre più di recente la prima cittadina ha dovuto annullare a causa del maltempo la partecipazione ad un vertice sui temi ambientali a New York.