YOUTUBE Vladimir Putin impassibile nonostante il nubifragio ricorda i caduti

MOSCA – Il presidente russo Vladimir Putin viene sorpreso da un nubifragio mentre ricorda le vittime russe della Grande Guerra Patriottica, come in Russia viene chiamata la seconda guerra mondiale. E resta impassibile nonostante la pioggia torrenziale che lo inzuppa completamente.

Le immagini del capo di Stato bagnato nel suo completo scuro, mentre con gli occhi fissa il Monumento al Milite ignoto nella Piazza Rossa a Mosca, hanno subito fatto il giro del mondo.

In molti hanno sottolineato l’imperturbabilità di Putin, rimasto immobile nonostante gli scrosci d’acqua mentre veniva suonato l’inno russo. Poi, con la stessa impassibilità, il presidente russo si è diretto all’auto che l’ha portato via, al termine della cerimonia. Nessun assistente o militare è corso in suo aiuto con un ombrello aperto, come solitamente accade agli altri leader politici nel resto del mondo.