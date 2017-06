NEW YORK – Una ragazzina di 14 anni sta per cadere dall’attrazione di un parco giochi e la folla accorre. La ragazzina alla fine scivola e la folla l’afferra al volo evitandole di farsi male dopo un volo di 8 metri.

Accade a New York: a finire in ospedale per un problema alla schiena è stato l’uomo che l’ha salvata. Su Facebook e YouTube l’incredibile filmato.