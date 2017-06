YOUTUBE Volo AirAsia, problemi al motore. “Sembra un lavatrice”. E il comandante chiede di pregare

PERTH – Momenti di paura per i passeggeri del volo Air Asia D7237 partito da Perth, in Australia, e diretto a Kuala Lumpur, in Malesia. L’aereo è dovuto rientrare a Perth a causa di un problema al motore che ha fatto tremare il velivolo quasi come se fosse una lavatrice durante la centrifuga.

Alcuni passeggeri hanno girato dei video, che hanno poi postato su YouTube, in cui mostrano le fortissime vibrazioni dell’aereo. Ad un certo punto persino il comandante del volo è intervenuto dagli altoparlanti chiedendo la “collaborazione” dei passeggeri affinché il volo si concludesse bene. In altre parole, ha chiesto ai passeggeri di pregare e sperare che tutto si concludesse bene. “La nostra sopravvivenza dipende anche da voi e dalla vostra cooperazione. Speriamo di tornare a casa”.