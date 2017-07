YOUTUBE Volo Ryanair, atterraggio da incubo a Leeds in mezzo alla tormenta di vento

LEEDS – Atterraggio da incubo per i passeggeri di un volo Ryanair all’aeroporto di Leeds: l’aereo si è trovato in mezzo a una tormenta di vento e il pilota si è trovato a fare una manovra piuttosto brusca per far sì che tutto andasse bene. Il tutto è stato filmato da un passeggero, Craig Cullinan. L’aereo era decollato da Fuerteventura. La compagnia aerea ha così spiegato quanto avvenuto: “Il velivolo Ryanair in arrivo da Fuerteventura ha incontrato un forte vento durante l’avvicinamento all’aeroporto di Leeds Bradford ed è atterrato normalmente e in sicurezza.”

“È stato il peggior atterraggio della mia vita – ha raccontato al Daily Mail Craig, che ha girato una breve clip di quei momenti di panico – C’è stato un attimo in cui sembrava che l’aereo dovesse cadere dal cielo direttamente sull’asfalto. C’è stato un tale rumore che ho pensato che sarebbe scivolato sulla pista e si sarebbe spezzato. Dopo il rimbalzo, i passeggeri sono stati sbattuti a destra e a sinistra, poi il comandante ha ripreso il controllo e si è raddrizzato”.