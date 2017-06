YOUTUBE “Window trapping”, la nuova tecnica per scippare le borse nei treni

BUENOS AIRES – Le telecamere di sicurezza mostrano la nuova tecnica che utilizzano i borseggiatori. Si tratta di una tecnica chiamata “window trapping” o “trepaventana” in spagnolo: si lanciano nei finestrini aperti dei treni in partenza per afferrare al volo telefonini, borse e altre cose di valore.

In genere le carrozze scelte sono quelle più vicine alle uscite della stazione. I passeggeri dei treni già seduti sono colti di sorpresa e una volta derubati non possono reagire perché il treno è in corsa.

La tattica è molto pericolosa anche per gli stessi ladri, che rischiano di farsi davvero male. In alcuni casi rischiano addirittura la d***********e o l’amputazione del braccio. La pratica è stata registrata in Sudamerica, Argentina soprattutto. Ora però, questa nuova tecnica si sta pericolosamente espandendo anche in Europa. Alcuni casi sono stati infatti registrati anche in Spagna. La polizia di Buenos Aires in Argentina ha realizzato un video condiviso anche su YouTube, che ha lo scopo di mettere in guardia i cittadini della capitale argentina.