Roma – Come spiega Giuseppe Di Luigi, psicologo e psicoterapeuta, al sito Più sani e più belli “C’è una differenza sostanziale tra il piccolo acquisto, capace di dare una gratificazione immediata, e la ristrutturazione di un habitat nel quale si vive”. Il motivo è semplice: “se vado a comprarmi un soprammobile (e vale lo stesso per un vestito) voglio rendere la mia vita più accettabile, mentre se vado a comprare un mobile nuovo, i cambiamenti sono più sostanziali. E vuol dire che c’è qualcosa che si sta evolvendo”.

Rinnovare la propria casa fa bene all’umore, migliora l’autostima e ricarica le nostre energie.

E quando a cambiare è la cucina, come dimostra uno studio di Houzz – piattaforma online per arredamento, progettazione e ristrutturazione di interni e d’esterni – esiste addirittura una correlazione con l’avvio di uno stile di vita più salutare.

Ma rinnovare può anche essere causa di stress. Sempre secondo una ricerca condotta da Houzz, rimettere a nuovo l’appartamento può mettere alla prova sia i singoli che le coppie. Le ragioni? Prima tra tutte: i costi.

