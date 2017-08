ROMA – Le voci di una separazione per il trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo si fanno sempre più insistenti. Proprio Aldo Baglio sarebbe pronto a fare il suo esordio da comico solista e avrebbe consegnato, insieme alla moglie Silvana Fallisi, una sceneggiatura che sancirebbe il suo debutto. Che tra Aldo Baglio e Giovanni Storti i rapporti fossero tesi è noto da tempo e nemmeno Giacomo Poretti, stando alle indiscrezioni, sarebbe riuscito ad appianare i malumori.

Ora Renato Franco in un articolo sul Corriere della Sera scrive che nelle mani dei produttori cinematografici sarebbe arrivata una sceneggiatura scritta da Aldo e che lo vede slegato dai suoi storici compagni:

“Detto, fatto. Aldo, insieme con la moglie Silvana Fallisi, sta già lavorando da qualche tempo a un progetto suo, la sceneggiatura (già consegnata ai produttori) di un film che sancirebbe il suo debutto alla regia in solitaria, slegato dunque dagli altri due compagni. La moglie — gli addetti ai livori l’hanno già soprannominata la Yoko Ono del trio — fa a suo modo parte della squadra dai tempi di Chiedimi se sono felice(2000) e condivide, se non spinge, i propositi di libertà del marito. In teoria il trio ha un contratto che li lega a fare ancora un film insieme. Ma non si tratta di un obbligo, non c’è nessuna penale, quindi l’accordo potrebbe naturalmente decadere”.