ROMA – Brigitte Bardot senza veli ne “Il disprezzo” restaurato di J. L. Godard. Un caposaldo della ‘Nouvelle Vague’, un esempio del fecondo rapporto fra Alberto Moravia e il cinema, ma anche uno dei film che consacrò il mito di Brigitte Bardot. ‘Il disprezzo’, pellicola datata 1963 diretta da Jean-Luc Gordard, con Michel Piccoli e Fritz Lang che interpreta se stesso, torna nella sale dal 6 febbraio, grazie alla Cineteca di Bologna, dopo il restauro di Studio Canal.

Nell’ambito del progetto per la distribuzione dei classici restaurati ‘Il Cinema Ritrovato’ torna così nelle sale il film tratto dal romanzo di Moravia.

Un’occasione unica per vedere in sala il ‘director’s cut’ del film, quella versione francese – ora restaurata da Studio Canal – mai uscita in Italia: ‘Il disprezzo’ verrà infatti sconvolto dal produttore italiano Carlo Ponti, che ne cambierà il montaggio, sostituirà in blocco le musiche originali, e arriverà persino a tagliare una scena di nudo di Brigitte Bardot, prima tanto invocata dai produttori internazionali. Un caso e un enigma cinematografico, di cui ancora oggi si discute, come sottolinea Gian Luca Farinelli, direttore della Cineteca di Bologna, intervistato da Repubblica.