ROMA – Pioggia di commenti sulla pagina Instagram di Claudia Zanella, attrice e moglie di Fausto Brizzi. Da quando è esploso lo scandalo delle presunte molestie compiute dal regista nei confronti di decine di attrici, che ne hanno parlato a Le Iene, Zanella non ha più postato nulla sui social. Ma sono molti i commenti apparsi online.

Si va da frasi di empatia e incoraggiamento come “Mollalo, hai una vita davanti e hai una splendida bimba. Non ti manca nulla. Non hai bisogno di lui” e “Mettilo in mutande” a commenti che ironizzano sulla scelta vegana di Zanella: “Una bella bistecca e passa tutto!”.

Del resto pare che lo scandalo abbia pesato non poco sulla coppia. Secondo quanto ha scritto Alberto Dandolo su Oggi, infatti, la coppia Brizzi-Zanella sarebbe in crisi. Scrive Dandolo: