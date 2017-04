LOS ANGELES – E’ morto ieri, sabato 15 aprile, a 96 anni l’attore americano Clifton James, noto in particolare per il suo ruolo di sceriffo in due film della saga di James Bond.

Negli episodi dell’agente 007 ‘Vivi e lascia morire’ (1973) e ‘L’uomo dalla pistola d’oro’ (1974) James è stato J.W. Pepper, sceriffo della Louisiana spavaldo masticatore di tabacco. Tra le sue tante apparizioni anche quelle in due film di Brian De Palma, ‘Gli intoccabili’ (1987) e ‘Il falò delle vanità’ (1990).