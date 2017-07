Emilia Clarke, chi è l’attrice che interpreta Daenerys Targaryen del Trono di Spade

ROMA – Si chiama Emilia Clarke l’attrice che interpreta Daenerys Targaryen del Trono di Spade. Nata a Londra nel 1986, Emilia Clarke, oltre al Trono di Spade, ha partecipato a diversi film: Spike Island, Shackled, Dom Hemingway, Terminator Genisys, Io prima di te (Me Before You) e La voce della pietra. Emilia Clarke è alta 1,57. L’intervista di Emilia Clarke a Grazia:

Il successo la disturba?

«Fino a oggi, no. Vede, ho i capelli castani. La parrucca biondo platino che ho in tv è stata la mia fortuna, tolta quella nessuno mi riconosceva, potevo andare in giro inosservata, cosa essenziale per una attore: poter osservare la gente indisturbati. Arnold mi ha fornito degli ottimi consigli: essere sempre riconoscente. E gentile con chi mi riconosce».

Che cosa pensano i suoi genitori del suo successo?

«Se fossero qui, mentre lei mi intervista, direbbero, in coro: “Non abbiamo la minima idea da chi dei due tu abbia preso!”. Mio papà faceva il tecnico del suono a teatro, non aveva la minima idea che volessi diventare attrice. Quando gliel’ho detto, mi ha risposto scherzando: “Inizia a imparare la frase: Vuole aggiungere le patatine alla sua ordinazione?”. Ho studiato recitazione per sette anni prima di fare una parte in Il Trono di Spade e in quegli anni ho fatto di tutto per mantenermi gli studi, anche la cameriera e quella frase la recitavo cosi bene che nessuno ha mai rifiutato le patatine».

Che cosa indossa oggi?

«Un abito Burberry, inglese, perché mi piace dare una spinta ai miei connazionali. Oggi è un tardo pomeriggio di venerdì e sono a Hollywood, Burberry mi sembrava perfetto, no?».