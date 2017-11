ROMA – “Contro Fausto Brizzi non è stata presentata alcuna denuncia”: a chiarirlo, intervenendo a Mattino Cinque, è l’avvocato del regista, Antonio Marino.

“Ad oggi non c’è alcuna denuncia o querela presentata ufficialmente da nessuno”, ha spiegato il legale alla trasmissione di Canale Cinque. “Rimaniamo sbalorditi della modalità attraverso cui viene propagata un’informazione, dovrebbe esserci un dovere di correttezza e obiettività ma soprattutto garantire il contraddittorio alle persone”.

Secondo Marino “si è consentito, questa mattina, di veicolare una dichiarazione di una signora (la tatuatrice, ndr) che non ha mai dato vita ad alcun atto ufficiale dinnanzi alle autorità e ha riportato il suo personalissimo pensiero assolutamente non riscontrato”.

L’avvocato, spiega TgCom24, ha risposto così al servizio sulla tatuatrice Vanya Stone, mandato in onda durante la puntata in cui la donna ha dichiarato di aver denunciato il regista due anni fa. Una tesi sostenuta da Stone anche in una intervista concessa al settimanale Grazia alcuni giorni fa. “Abbiamo chiarito la posizione del mio assistito fin dall’inizio: smentisce qualsiasi forma di abuso, violenza, prevaricazione e coartazione nei confronti di chicchessia. Questa è una posizione molto chiara, il comunicato parlava chiaro”.