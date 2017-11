ROMA – “Fausto Brizzi non mi ha fatto nulla”. Così Clarissa Marchese, ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live, ha sostanzialmente ritrattato la sua posizione. L’ex tronista di Uomini e Donne e Miss Italia 2014, era una delle poche donne ad averci messo la faccia, raccontando le presunte molestie subite dal cineasta romano alla trasmissione Le Iene. Ora però incalzata dalle domande della D’Urso la giovane sembra voler correggere il tiro.

Nel salotto di canale 5 Clarissa Marchese racconta ancora una volta l’incontro con Brizzi avvenuto nel 2015: “Il regista voleva incontrarmi. Così è stato organizzato l’incontro. Era il mio primo provino, pensavo fosse un teatro, invece era una casa-ufficio. Ci è stato detto che sarebbe durato diverse ore. Il mio accompagnatore se ne è andato. Le prime ore passano come vere e proprie lezioni. Verso la fine, si parla di possibili parti che avrei potuto interpretare, lui mi dice che di solito una ragazza con la mia fisicità viene scelta per fare ruoli di bella e deve essere disposta a fare anche scene un po’ più spinte. Mi ha chiesto: se io ti chiedessi di spogliarti completamente nuda davanti a me lo faresti? Io avevo vent’anni, lui circa quarantacinque. Con la stessa naturalezza con cui me lo ha chiesto, ha detto: Come mai?”.

Barbara D’Urso le ha quindi espressamente chiesto se quelle ricevute siano state violenze, molestie o semplici avances: “Non ho le competenze adatte per poter definire le violenze. Rispetto ai miei sentimenti se una persona così grande ti chiede di spogliarti totalmente nuda, quello mi ha fatto sentire male, mi ha provocato schifo, ho quasi schifosamente abbandonato tutto”, ha aggiunto. Molti, tuttavia, si sono domandati come mai dopo quanto accaduto la prima volta, lei sia tornata una seconda volta, per giunta non accompagnata dal suo agente: “Io credo di essere stata molto chiara nel dire di no e lui ha fatto un passo indietro ed è tornato a fare lezione”, ha spiegato Clarissa. Anche perché, secondo quanto fa sapere l’ex Miss, una volta che si è spogliata, Brizzi “non ha detto o fatto nulla, è stato molto tranquillo”.

Poi però ribadisce: “Secondo me deve cambiare l’atteggiamento di base da parte di chi ha un ruolo nei confronti di ragazzi senza esperienza”.