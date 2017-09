VENEZIA – Ecco l‘elenco dei premi ufficiali della 74/ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. La Giuria di Venezia 74, presieduta da Annette Bening e composta da Ildikó Enyedi, Michel Franco, Rebecca Hall, Anna Mouglalis, David Stratton, Jasmine Trinca, Edgar Wright e Yonfan dopo aver visionato i 21 film in competizione ha deciso di assegnare i seguenti premi:

– LEONE D’ORO per il miglior film a THE SHAPE OF WATER di Guillermo Del Toro (USA)

GRAN PREMIO DELLA GIURIA: FOXTROT di Samuel Maoz (Israele, Germania, Francia, Svizzera)

– LEONE D’ARGENTO per la migliore regia a: Xavier Legrand per il film JUSQU’A’ LA GARDE (Francia)

– COPPA VOLPI per la migliore attrice a: Charlotte Rampling nel film HANNAH di Andrea Pallaoro (Italia, Belgio, Francia)

– COPPA VOLPI per il miglior attore a: Kamel El Basha nel film THE INSULT di Ziad Doueiri (Libano, Francia)

– PREMIO PER LA MIGLIORE SCENEGGIATURA a: Martin McDonagh per il film THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING, MISSOURI di Martin McDonagh (Regno Unito)

– PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA: SWEET COUNTRY di Warwick Thornton (Australia)

– PREMIO MARCELLO MASTROIANNI: a un giovane attore/attrice emergente a: Charlie Plummer nel film LEAN ON PETE di Andrew Haigh (Regno Unito)

– Premio Venezia Opera Prima “Luigi De Laurentiis” della 74. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, presieduta da Benoît Jacquot e composta da Geoff Andrew, Albert Lee, Greta Scarano e Yorgos Zois assegna il LEONE DEL FUTURO

– PREMIO VENEZIA OPERA PRIMA (LUIGI DE LAURENTIIS) a: JUSQU’A’ LA GARDE di Xavier Legrand (Francia) nonché un premio di 100.000 USD, messi a disposizione da Filmauro di Aurelio e Luigi De Laurentiis, che saranno suddivisi in parti uguali tra il regista e il produttore.