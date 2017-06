Giuliana De Sio ricorda Marcello Mastroianni: “Che baci. Ci metteva la lingua”

ROMA – Giuliana De Sio si racconta e ricorda alcuni dei personaggi celebri del cinema italiano, da Alberto Sordi a Marcello Mastroianni, che nei baci sul set “ci metteva la lingua”.

In una intervista al Fatto Quotidiano l’attrice salernitana ripercorre la sua carriera tra teatro e cinema durata ormai già quarant’anni, tra “botte, baci, lutti, successi e lacrime”. E ricorda ciascuno degli uomini che l’hanno accompagnata in quel percorso.

Come Alessandro Haber, con cui fu fidanzata per tre anni e che, dice, “mi portava in giro a caccia di registi, li ossessionava per ottenere una parte: io mi vergognavo e ci picchiavamo”.

Poi Alberto Sordi, “noioso come tutti i comici, pure reazionario, oltre al suo celebre maschilismo. Per lui era fondamentale stare a tavola”. E Marcello Mastroianni, con il quale Giuliana De Sio ha recitato in Le mani sporche, tratto da Jean-Paul Sartre, per la regia di Elio Petri. “E’ stato il mio primo uomo baciato sullo schermo”, ha ricordato la De Sio.