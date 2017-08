NEW YORK – Gwyneth Paltrow sotto accusa negli Stati Uniti: “Sul suo sito dà consigli di salute ingannevoli”. La protesta arriva dal comitato di controllo in difesa dei consumatori Tina.org (Truth In Advertising), secondo cui sul suo sito Goop l’attrice dispensa consigli ingannevoli sulla salute, avanzando pretese mediche senza base una base scientifica e per questo ha chiesto allo stato della California di bloccarlo. “E’ ingannevole”, dichiara senza mezzi termini.

Tina, in particolare, ha individuato una cinquantina di prodotti pubblicizzati sul sito di Gwyneth Paltrow che, senza supporto scientifico, hanno la pretesa di curare disturbi come la depressione, l’ansia, l’insonnia o l’infertilità.

“Il problema – sostiene Tina in un comunicato ufficiale – è che l’azienda (Goop, ndr) non ha la competenza o prove scientifiche affidabili per avanzare certe pretese come richiesto dalla legge”.

Inizialmente il comitato di controllo aveva invitato Goop a fare cambiamenti sulle pagine del suo sito ma non avendo ottenuto risultati ha inoltrato un reclamo alla California Food, Drug and Medical Device Task Force, un ente di controllo su cibo e medicinali. Un portavoce di Goop ha detto che l’azienda vuole collaborare con Tina tuttavia sostiene che i reclami avanzati sono senza fondamento.