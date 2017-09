LOS ANGELES – Morto all’età di 91 anni, in un ospedale di Los Angeles, l’attore Harry Dean Stanton, che ha partecipato a decine di film indipendenti e cult (‘Strada a doppia corsia’, ‘Cockfighter’, ‘1997: fuga da New York’ e ‘Repo Man, il recuperatore’) nonché in produzioni hollywoodiane (‘Alien’, ‘Nick mano fredda’, ‘Il padrino – Parte II’, ‘Alba rossa’, ‘Bella in rosa’ e ‘Il miglio verde’).

Era uno degli attori preferiti di David Lynch, Sam Peckinpah, John Milius e Monte Hellman, ma era anche amico stretto di Francis Ford Coppola, che nel ‘Padrino II’ gli assegno’ il ruolo di un agente Fbi a protezione di un testimone. Il suo ruolo da protagonista più noto è quello di Travis in ‘Paris, Texas’ di Wim Wenders. Dal 2006 al 2010 ha fatto parte del cast della serie tv ‘Big Love’, con Bill Paxton. Più recentemente era apparso nel revival del cult classico ‘Twin Peaks’.