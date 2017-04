Jack Nicholson compie 80 anni, la carriera e gli amori dell’attore

LOS ANGELES – Jack Nicholson compie 80 anni. Secondo le ultime indiscrezioni, pare che l’attore sia pronto a tornare sul set con il remake del film “Vi presento Toni Erdmann”. Il suo nome è legato a titoli cult come “Easy Rider”, “Shining”, “Qualcuno volò sul nido del cuculo”, “Il postino suona sempre due volte”.

Nato col vero nome di John Joseph, Nicholson ha ricevuto ben 12 nomination agli Oscar, diventando così l’attore con il maggior numero di nomination nella storia degli Academy Award. Ha vinto due volte l’ambita statuetta come miglior attore protagonista, e una come miglior attore non protagonista per la commedia drammatica Voglia di tenerezza.

Sostenitore del Partito Democratico statunitense, ha appoggiato la candidatura di Hillary Clinton. Tifoso dei Los Angeles Lakers, è stato sposato una volta, dal 1962 al 1968, con l’attrice Sandra Knight. Dal 1973 al 1989 è stato legato all’attrice Anjelica Huston, che lo lasciò quando scoprì che Nicholson stava per avere un figlio da un’altra donna, l’attrice Rebecca Broussard. Nel 1990, infatti, è nata Lorraine e nel 1992 Raymond.