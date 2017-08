WASHINGTON – E’ morto l’attore statunitense Jay Thomas noto in particolare per il suo ruolo nella serie tv ‘Cheers‘ in cui interpretava Eddie LeBec, l’ex giocatore di hockey marito della cameriera Carla. Lo ha riferito un rappresentante dell’attore. Thomas aveva 69 e stando al New York Daily News combatteva contro il cancro.

Thomas ha interpretato recentemente Marty Grossman nella serie di Showtime intitolata Ray Donovan.

Tra i progetti di cui è stato protagonista anche le serie Love & War, Cin Cin e Mork & Mindy con cui aveva debuttato sul piccolo schermo.

Al cinema era apparso in film come Dragonfly – Il segno della libellula, Incinta o… quasi e Mr. Holland’s Opus.

Il comico era inoltre uno degli ospiti più popolari e amati del Late Night With David Letterman. Thomas aveva iniziato la sua carriera come dj radiofonico ed era nato a Kermit, in Texas, crescendo però a New Orleans.