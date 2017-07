LOS ANGELES – John Heard, attore di film degli anni ’80 e ’90 e indimenticabile papà Peter McCallister di Mamma ho perso l’aereo, è morto a 72 anni a Palo Alto, come riporta TMZ.

Heard è stato trovato morto dal servizio di pulizia venerdì 21 luglio 2017 in una stanza d’albergo, stando a quanto riportano le fonti vicine alla famiglia.

La polizia è stata chiamata all’hotel per un l’intervento derivato da un’emergenza medica, ma da subito non c’è stato più niente da fare. Le autorità stanno indagando sulle cause della morte e al momento non c’è ancora una versione certa. Un suo portavoce ha riferito che John Heard avrebbe dovuto subire “un intervento chirurgico alla schiena” il mercoledì allo Stanford Medical Center e stava in albergo nell’attesa di essere ricoverato.