TILBURG – Una famosa attrice a luci rosse olandese, Kim Holland, si è filmata mentre girava un film p0rno in una chiesa di Tilburg, e ha postato il video sul proprio sito. Il filmato ha ovviamente provocato un grosso scandalo in Olanda, ma nei Paesi Bassi la blasfemia non è considerata reato, quindi la donna è stata assolta davanti al giudice.

Come riporta il Daily Mail, il prete della Chiesa Jan Van Noorwegen ha denunciato il fatto al procuratore generale Charles Van Der Voort, il quale ha però ammesso di non poter perseguire la coppia visto che in Olanda la blasfemia non è un reato. Kim ha comunque tolto il video dal suo sito, chiedendo formalmente scusa ai fedeli della Chiesa.