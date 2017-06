“Made in Italy”, il nuovo film di Luciano Ligabue

FERRARA – Luciano Ligabue per il nuovo film è partito dalle rive del Po lungo il tratto del fiume Po che separa Pontelagoscuro da Santa Maria Maddalena, l’Emilia Romagna dal Veneto. “Made in Italy”, il nuovo film di Ligabue, arriva a distanza di quasi vent’anni da “Radiofreccia” e a quindici da “Da zero a dieci”. Protagonista, dopo “Radiofreccia”, sarà ancora Stefano Accorsi.

Il film “Made in Italy” racconta la storia di un cinquantenne che deve fare i conti con le scelte del passato. Ha sempre fatto ciò che era giusto fare: si è sposato da giovane con Sara ed ha scelto il lavoro in fabbrica, lo stesso lavoro che era stato di suo padre. Ma ora vive una vita che non gli piace più, il suo matrimonio è fatto di silenzi e il suo lavoro è in crisi.