ROMA – Disavventura estiva per Massimo Boldi. Il comico, 72 anni, si trova in vacanza nel ponente ligure e giovedì è stato protagonista di un incidente stradale: stava uscendo da un parcheggio di Bordighera con la sua auto, quando si è scontrato con uno scooter sull’Aurelia. Il giovane che era sulle due ruote è caduto e ha riportato varie escoriazioni. Portato in ospedale, è stato medicato e poi dimesso con una prognosi di 5 giorni. Entrambi, Boldi e il ragazzo, sono stati poi portati nella locale caserma dei carabinieri per chiarire la dinamica dei fatti.