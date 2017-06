Massimo Ciavarro a Nicole Kidman: "Forse ti diedi il numero di telefono sbagliato, ma se vuoi..."

ROMA – Massimo Ciavarro scrive a Nicole Kidman: “Ti ricordi di me, vero?”. L’attore romano, infatti, aveva girato un film nel 1987 in cui aveva una parte anche l’attrice e modella australiana. Il film chiamava proprio Una australiana a Roma, con la regia di Sergio Martino, e sul set, racconta oggi l’attore al settimanale Di Più, lui le aveva lasciato il suo numero di telefono:

“Mi sarebbe piaciuto, in amicizia, offrirti un gelato… Ma a casa c’era Eleonora Giorgi, stavamo insieme già da tre anni. Lei era gelosa…”.

Nella lettera aperta, Ciavarro si domanda se l’attrice australiana che ha appena compiuto 50 anni e ha raggiunto la fama in tutto il mondo, si ricordi ancora di lui:

“Cara Nicole, ti ricordi di me, vero? Sono Massimo Ciavarro e nel 1987 hai girato con me, in Italia, un film da protagonista…”.