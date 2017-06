Michael Nyqvist, è morto l’attore di Mission Impossible e Millennium

NEW YORK – Il nemico di Tom Cruise in ‘Mission Impossible’ e il Mikael Blomkvist nella trilogia Millennium tratta dai romanzi di Stieg Larsson, l’attore svedese Michael Nyqvist, è morto all’eta’ di 56 anni. Lo annuncia il suo portavoce, Jenny Tversky, sottolineando che Nyqvist è morto dopo un lunga battaglia contro il cancro.

Nel 2016, Michael Nyqvist aveva recitato in Frank e Lola e nella serie 100 Code. Nyqvist era nato nel novembre 1960 e aveva iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo all’età di 17 anni quando ha trascorso un anno in Nebraska per studio.