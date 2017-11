ROMA – Molestie e cinema, parla il re del porno Rocco Siffredi: “Asia Argento è una perversa. Ma se vuoi lavorare nel cinema la devi dare. Le uniche donne per cui penso “poveracce” sono quelle che per fare mangiare i figli fanno le web cam porno di nascosto”.

Intervistato da Alessandra Menzani di Libero, l’attore e regista non nega le accuse mosse da un numero quotidianamente crescente di attrici, in Italia e nel mondo:

Una prassi comune che, secondo Siffredi, non riguarderebbe solo il mondo del cinema:

Ma per la pornostar italiana non si tratta di violenze sessuali:

“Le violenze sono un’ altra storia. Qui parliamo di una normale compravendita. Condivido l’ opinione del sessuologo Morelli. Ogni donna, anche mia moglie, potenzialmente è una prostituta. La prostituzione non è solo quella legata ai soldi e al sesso. C’ è anche una prostituzione morale: fare cose controvoglia per ottenere vantaggi. Lo fanno tutti, molti ci stanno male”.

Siffredi se la prende con Asia Argento:

“Fa la paladina di sto ca**o quando per la carriera ha fatto quello che ha fatto, per perversione personale, con Weinstein ha girato quattro film ma non è riuscita a sfondare. Tante l’hanno data e non hanno ricevuto nulla quindi adesso parlano”.