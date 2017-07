ROMA – La notizia della morte di Paolo Villaggio ha colto tutti di sorpresa. Anche Lino Banfi che ha ricordato così, tramite un post sui social, l’amico-collega.

“Caro Paolo l’avventura comincia ad essere dura anche per me. Insieme abbiamo fatto ridere tutta l’Italia. Ora tu prepara il set per far ridere anche quelli lassu’, poi ci vediamo, ma senza fretta…ah hai gia’ cominciato? ..condinua condinua!!