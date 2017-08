LONDRA – Addio a Robert Hardy, l’attore che ha interpretato il ministro della magia Cornelius Caramell in Harry Potter. Hardy aveva 91 anni ed è morto nella sua casa in Gran Bretagna. A dare l’annuncio i suoi figli Emma, Justine e Paul, che lo hanno ricordato non solo per la sua carriera nel cinema, ma anche come

“un linguista meticoloso, un artista, un amante della musica e della letteratura, nonchè uno storico molto rispettato”.

Dopo una carriera “straordinaria”, come si legge sul sito della Bbc, è morto l’attore britannico Robert Hardy, noto al pubblico italiano per aver interpretato il ministro della Magia Cornelius Caramell in alcuni film di Harry Potter. L’artista è scomparso all’età di 91 anni e nei suoi 70 anni fra palcoscenico e set ha lavorato con alcuni fra i più grandi nomi dello spettacolo, fra cui Laurence Olivier.

I suoi successi spaziano dal ‘Coriolano’ di William Shakespeare fino alle serie televisive, oltre alle numerose interpretazioni di Winston Churchill. Di recente è stato Cornelius Caramell nel secondo (2002), terzo (2004), quarto (2005) e quinto (2007) capitolo della saga di Harry Potter.