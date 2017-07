Sam Shepard è morto: l’attore premio Pulitzer aveva 73 anni

LOS ANGELES – L’autore, attore e regista Sam Shepard è morto. Lo riporta Broadway World citando fonti, secondo le quali Shepard è morto il 30 luglio nella sua casa in Kentucky. Premio Pulitzer nel 1979, Shepard aveva 73 anni.

Dopo una lunga esperienza a teatro Shepard era approdato al cinema alla metà degli anni Settanta e la sua interpretazione in I giorni del cielo di Terrence Malick (1978) gli era valsa una candidatura all’Oscar come migliore attore non protagonista. Lunghissima la lista dei film ai quali aveva partecipato, spesso diretto da grandi registi, da Robert Altman (Fool for love, 1985) a Herbert Ross (Steel magnolias, 1989), da Volker Schlöndorff (Passioni violente,1991) a Michael Apted, Peter Yates, Ridley Scott, Nick Cassavetes, Wim Wenders, Lawrence Kasdan.