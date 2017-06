ROMA – Stefano Cucchi avrà il volto di Alessandro Borghi, Jasmine Trinca sarà la sorella Ilaria. Lucky Red fa trenta anni e rilancia. La società di distribuzione e produzione di Andrea Occhipinti ha presentato a Roma il nuovo listino tra produzioni, coproduzioni e distribuzioni che ha come punte di diamante due film: SULLA MIA PELLE di Alessio Cremonini con Alessandro Borghi e Jasmine Trinca, rispettivamente nei ruoli di Stefano Cucchi e della sorella Ilaria (in scena gli ultimi sei giorni del ragazzo morto il 22 ottobre 2009), e il misterioso nuovo film di Gabriele Mainetti (ancora senza titolo) “che racconterà in un’opera corale, e ancora attraverso il fantastico, una Roma autentica”, parola del regista.

Sempre nell’ambito della produzioni, arriveranno anche LA BEFANA VIENE DI NOTTE di Michele Soavi con Paola Cortellesi da un’idea di Nicola Guaglianone. Sarà un family-fantasy con la Cortellesi con tanto di scopa e nasone di notte, mentre di giorno è un’amabile maestra. Sempre in pre-produzione poi RIDE di Jacopo Rondinelli, film di genere in lingua inglese – tra thriller, horror e sport estremi – girato esclusivamente con Action Cam.

Infine, GLI SDRAIATI di Francesca Archibugi con protagonista Claudio Bisio, sceneggiatura di Francesco Piccolo e tratto dal romanzo omonimo di Michele Serra (uscita 23 novembre). “Non si tratta di un film coreano e non è neppure il seguito di Jeeg Robot” ci tiene a dire Gabriele Mainetti oggi a Roma, a proposito del suo prossimo film alla presentazione del listino Lucky Red che ha al suo attivo 400 film distribuiti e 40 prodotti.

Mentre Alessio Cremonini, regista di SULLA MIA PELLE, sottolinea: “Abbiamo studiato diecimila pagine di verbali, parlato ovviamente con la sorella Ilaria e con l’avvocato Fabio Anselmo. E tutto questo per trovare la giusta distanza” spiega. Mentre la Trinca, che interpreterà Ilaria Cucchi, dice di lei: “ho parlato molto con Ilaria, non per carpire qualcosa, ma solo per restituire la sua integrità. Vorrei che mia figlia (Elsa) vedesse un giorno questo film per capire cosa sia un esempio limpido di umanità”.

La Lucky Red si è poi accaparrata i diritti di sfruttamento cinematografico di tre libri: La più amata di Teresa Ciabatti, Una storia nera di Antonella Lattanzi e la graphic novel Golem di Lorenzo Ceccotti. Sul fronte straniero tra i titoli: ALL THE MONEY IN THE WORLD di Ridley Scott, LOGAN LUCKY di Steven Soderbergh, ALL THE OLD KNIVES di James Marsh. E ancora il nuovo film dell’iraniano Asghar Farhadi, thriller psicologico, ancora senza il titolo, con Javier Bardem, Penélope Cruz e Ricardo Darín.