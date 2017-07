Stevie Ryan, giovane attrice e youtuber americana trovata morta in casa

ROMA – Poco prima aveva pubblicato un collage di foto su Instagram che la ritraevano accanto al nonno, recentemente scomparso. Alcune ore dopo Stevie Ryan, giovane attrice americana e nota youtuber, è stata trovata morta. E’ mistero a Los Angeles per quello che sembra essere un suicidio avvenuto in condizioni sospette. Secondo alcuni media non sarebbero escluse anche altre ipotesi, come quella dell’omicidio.

Stevie era famosa per le sue parodie di pesonaggi famosi, tra le più riuscite quella di Lady Gaga e Justin Bieber. Oltre alle esilaranti parodie, aveva sviluppato anche una collezione di personaggi propri. Tra i quali Little Loca “una vicina di casa messicana-americana”, che postava videolog e musicali sulla sua vita, tramite il suo canale YouTube. Il canale ha raccolto milioni di viste e 49mila follower.

Recentemente Stevie Ryan era piuttosto provata dalla morte dell’adorato nonno. Nel suo ultimo post su Instagram aveva scritto: “Il mio uomo dei sogni che vedrò solo nei miei sogni. Ti incontrerò presto. Ti amo Pà mio”. Molti sono stati i commenti di persone che l’hanno sostenuta dopo che ha mostrato un lato insolito e poco conosciuto al suo pubblico. Probabilmente la depressione potrebbe averla spinta all’estremo gesto.