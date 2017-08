LOS ANGELES – Morto all’età di 74 anni Tobe Hooper, regista di classici dell’horror come ‘Non aprite quella porta‘ (The Texas chainsaw massacre) e ‘Poltergeist‘. Secondo Variety, la notizia della morte, avvenuta a Sherman Oaks, California, è stata data dal medico legale della contea di Los Angeles. Non sono note le cause del decesso. Uno dei primi a ricordare l’amico e collega è stato Steven Spielberg, che con Hooper ha lavorato proprio per Polergeist.

Nel 1974 Hooper diresse uno dei più celebri film del genere horror, ‘Non aprite quella porta’ (costato meno di 300.000 dollari), in cui si narra la sanguinosa storia di una gruppo di amici che si imbatte in un gruppo di cannibali nel corso di una gita ad una vecchia casa. Divenne uno dei film indipendenti di maggior successo degli anni Settanta. Nella stessa decade, confermò il suo talento nello spaventare gli spettatori con ‘Quel motel vicino alla palude’ (1977). Nel 1982 fu la volta di ‘Poltergeist-Demoniache presenze’, scritto e prodotto da Steven Spielberg, che divenne un altro classico del genere.

Hooper aveva lavorato anche per la tv, trasformando il romanzo di Stephen King ‘Salem’s lot’ in una miniserie di grande successo. Era stato anche il regista del video per la canzone di Billy Idol ‘Dancing with myself’.