Uma Thurman presidente della giuria di Un Certain Regard a Cannes

CANNES – L’attrice americana e musa di Quentin Tarantino Uma Thurman presiederà la giuria di Un Certain Regard, sezione della selezione ufficiale del Festival del Cinema di Cannes, che si terrà in Costa Azzurra dal 18 al 26 maggio.

La protagonista della saga di Kill Bill ha partecipato al Festival come protagonista dei film di Tarantino Pulp Fiction (che ha vinto la Palma d’oro nel 1994) e Kill Bill (volumi 1 e 2) ed era stata membro della giuria diretta da Robert De Nico nel Festival del 2011.

Dopo aver debuttato a 17 anni nel film Relazioni Pericolose di Stephen Frears e nelle Avventure del barone Munchausen di Terry Gilliam, l’attrice di Boston, classe 1970, in 20 anni di carriera non si è mai fermata, lavorando con molti registi, tra cui Andrew Niccol (Gattaca); Woody Allen (Sweet and Lowdown); Roland Joffé (Vatel) e Ethan Hawke (Chelsea Walls).

Di recente si è unita al cast del nuovo progetto di Lars von Trier, The House che Jack Built, accanto a Matt Dillon e Bruno Ganz. La sua filmografia comprende tutto, dai film d’azione alla fantascienza; Drammi intimi a commedie.