Valerio Pino, ex concorrente di Amici: “Quando in bagno arrivò Kevin Spacey…”

ROMA – L’ex concorrente di Amici, Valerio Pino, ha confessato di aver incontrato Kevin Spacey. Un incontro particolare: “L’ho conosciuto a Londra a fine 2014, ero al bar del teatro dove lui lavorava. È stato un incontro molto bello, ci guardavamo e ci sorridevamo da lontano. Dagli sguardi era palese che ci fosse attrazione ma io ero con una mia amica e lui era circondato da altre persone”.

“Poi sono andato un attimo in bagno e dopo pochi secondi è arrivato anche lui. Ci siamo baciati appassionatamente, ma non è durato molto perché avevamo paura che potesse entrare qualcuno. In nessun momento mi sono sentito molestato da lui, né aggredito sessualmente. Anzi, mi ha trasmesso una grande dolcezza: ho un ricordo bellissimo di quel bacio”.

In seguito lo stesso Valerio Pino, che pochi giorni fa nel programma spagnolo Sabado Deluxe ha ricordato i numerosi episodi di violenza e abuso di cui sarebbe rimasto vittima nel corso della sua vita, ha commentato così un articolo che parla dell’attore: “Io sì lo difendo Kevin Spacey, ma io quanti ne avrò messi a 90 gradi”.