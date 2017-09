ROMA – Saetta McQueen è tornato, nel nuovo film d’animazione targato Pixar e Disney, Cars 3. Dopo moltissime corse, McQueen dovrà vedersela con un avversario difficile e di nuova generazione, Jackson Storm. Secondo molti Saetta è arrivato al capolinea della sua carriera nelle corse, ma lui la pensa diversamente, anche se Storm sembra nettamente più veloce. Mai come in questa situazione, Saetta avrà bisogno dei suoi fidatissimi amici, di una nuova alleata e dei consigli preziosi del suo mentore Doc, per dimostrare prima di tutti a se stesso di essere ancora in palla. CLICCA QUI PER LE ALTRE VIDEO RECENSIONI.

Cars 3 è un film d’animazione davvero ben fatto, sia graficamente che nei contenuti che va a proporre. Le sfide che Saetta dovrà affrontare, ovvero quella di doversi adattare alle nuove tecnologie, quella di dimostrare di non essere ancora da rottamare e infine quella di restare lucido sul suo obiettivo a discapito dei giudizi degli altri, sembrano di enorme attualità e in qualche modo ci appaiono familiari nella vita di tutti i giorni. Ecco come un film d’animazione che potrebbe sembrare solo ed esclusivamente per i più piccoli, si trasforma invece in un prodotto adatto a tutta la famiglia.

Cars 3, oltre al suo contenuto di grande efficacia, si caratterizza per il suo comparto tecnico magnifico, una CGI realizzata nei minimi dettagli che coinvolge visivamente il pubblico sin dalla prima scena. Difetti veri il film non ne ha, anzi, sembra seguire alla perfezione lo spirito del primo capitolo, lasciando invece il secondo nel dimenticatoio. E’ un film che come detto affronta tematiche importanti come quella del cambiamento o del fallimento, e lo fa nella maniera più empatica possibile, coinvolgendo naturalmente tutti.

Cars 3 è un film che va a consacrare la crescita del suo protagonista, Saetta McQueen, divenuto ormai adulto e costretto ad affrontare dinamiche totalmente differenti dalle precedenti, come già detto, sfide che ci appaiono familiari. E’ un film capace di emozionare, che si basa prima di tutto su una storia autentica e sincera, nella quale il senso primo dello sport si trasforma quasi per magia in una metafora della vita stessa. Un film consigliato, davvero per tutti. VOTO: 8.