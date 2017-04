YOUTUBE “Marito e Moglie”: video recensione della commedia italiana

ROMA – Oggi rimaniamo in Italia per parlare di una pellicola nostrana, ovvero “Marito e Moglie” con Pierfrancesco Favino e Kasia Smutniak. Il film racconta la storia di una coppia sull’orlo del declino e destinata ormai al divorzio. Le cose cambiano, ed è proprio il caso di dire in tutti i sensi, quando il marito, medico e ricercatore, decide di testare sulla moglie, conduttrice televisiva, uno strano marchingegno in grado di leggere i pensieri.

Collegando rispettivamente il suo cervello alla macchina, come anche quello della moglie, il medico si lascia sfuggire di mano la situazione, provocando qualcosa di davvero incredibile. Si ritroveranno letteralmente l’uno nel corpo dell’altro, così costretti a sperimentare la quotidianità dell’altro, con conseguenze prevedibilmente disastrose.

Favino e la Smutniak sono in stato di grazia e fanno decollare una sceneggiatura non troppo originale, dato il tema dello scambio di persona, trattato già moltissime volte. Ma nonostante questo, la scrittura filmica gode di una certa freschezza, attraverso divertenti siparietti e battute graffianti. Una commedia consigliata. Un film che vuole essere impegnato? Un film che vuole dalla sua solo la leggerezza della commedia? La risposta la troverete solo al cinema.